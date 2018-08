Un requin tue un dauphin et se fait attaquer par un requin encore plus féroce (vidéo)

Dans une vidéo publiée le mercredi 15 août par Shark Watch South Australia, on peut voir un grand requin blanc attaquer un de ses congénères plus petit pour lui arracher des dents un dauphin mort.

En fin de compte, c'est le plus grand requin qui s'empare de la proie et s'en va. Une fois éloigné, il se régale du dauphin.

«L'incident impliquant deux grands requins blancs s'est soldé par la mort d'un dauphin impartial», a ironisé le groupe au-dessous de la vidéo.

Les grands requins blancs, les plus grands poissons prédateurs au monde, sont connus pour s'en prendre à de grands poissons et à des mammifères marins, notamment à des phoques et à des otaries. Ils se nourrissent également de carcasses de baleines et d'autres animaux blessés, selon le National Park Service des États-Unis.