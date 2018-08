Déchiqueté par un crocodile, il prend sa moto et se rend à l'hôpital (photo)

Hamid Mohd Ismail, qui vit à Kampung Kuala Pahang, dans le district de Pékan en Malaisie, pêchait paisiblement aux alentours de 4h du matin, vendredi 17 août, près de Kampung Kurnia, lorsque un crocodile l'a soudainement attaqué, relate le tabloïde The Star.

Seorang lelaki parah diserang buaya ketika memancing di tepi sungai berhampiran Kampung Kurnia, Batu 3 di Kuantan Jumaat lalu — Jabatan Perhilitan pic.twitter.com/oJtcL0r1KS — BERNAMA (@bernamadotcom) 19. August 2018

Bien qu'il ait subi de graves blessures au visage et à la poitrine, l'homme est toutefois parvenu à s'enfuir, monter sur sa moto et à se rendre à l'hôpital voisin de Tengku Ampuan Afzan.

«Il s'est évanoui dès qu'il a atteint l'hôpital et était encore trop faible et traumatisée pour fournir plus d'informations sur l'attaque», a expliqué Ahmad Azhar Mohammed, le directeur du département de la faune et des parcs nationaux de Pahang.

Ce dernier a assuré que l'incident faisait désormais l'objet d'une enquête. Il a ajouté que le département examinait également la véracité des allégations selon lesquelles un sac contenant un bébé crocodile aurait été trouvé dans la zone.