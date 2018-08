En minuscules sous-vêtements, Kim Kardashian épate de nouveau les internautes (photo)

La «reine» de la provocation, Kim Kardashian, semble avoir de nouveau remonté le moral de ses abonnés en postant une photo plus que sexy… Portant un top et une jupe jaunes moulants, la diva a décidé de dévoiler un «petit peu» son minuscule string noir tout en provoquant un tollé au-dessous du cliché.

Kim Kardashian a publié une photo sur laquelle la vedette a laissé voir aux internautes son minuscule string qu'elle avait choisi de porter avec un costume jaune.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 21 Авг 2018 в 7:24 PDT

Les utilisateurs d'Instagram n'ont pas tardé à réagir à cette publication «chaude».

Plusieurs d'entre eux ont vraisemblablement aimé ce look de Kim.

© AP Photo / Charles Sykes «Été 3018»: nouvelle tenue provocante de Kim Kardashian (photos)

«Joli string.»

«Oh mon Dieu.»

Il y a néanmoins eu des commentaires plutôt sarcastiques.

«Euh, je ne sais pas si vous le savez mais votre sous-vêtement est visible», a écrit l'un des internautes.

Récemment, Kim Kardashian a publié un autre cliché sur lequel on peut la voir porter une jupe et un chemisier à manches longues de couleur gris argenté. Cependant, la matière du chemisier est plus que semi-transparente, et chacun peut voir les fameuses formes de la star.