Un fumeur âgé de deux ans a trouvé un délicieux moyen d'arrêter de fumer (vidéo)

Un bébé indonésien de deux ans de la ville de Sukabumi, sur l'île de Java, était accro à la cigarette et fumait deux paquets par jour. Certains avaient pourtant essayé de le débarrasser de cette très mauvaise habitude à l'aide de jouets ou de bonbons. L'histoire nous est racontée par Viral Press.



Rapi Ananda Pamungkas a appris à fumer il y a environ deux mois, en ramassant des mégots de cigarettes par terre ou en demandant des cigarettes aux passants près du marché de sa mère. Lorsqu'on ne lui en donnait pas, le garçon devenait tellement furieux que sa mère a ainsi commencé à lui en donner d'elle-même.

Après que les médias du monde entier ont relayé l'histoire du très jeune fumeur , les autorités locales et les médecins ont rendu visite à sa mère, abordant avec elle les multiples dangers du tabagisme et lui conseillant, en réponse aux demandes de l'enfant, de lui montrer des photos de personnes souffrant de maladies causées par la dépendance au tabac.

Rapi a alors reçu de leur part plusieurs boîtes de biscuits et de lait en poudre et les autorités locales ont promis de leur refaire le plein de provisions à leurs frais d'ici un an. De plus, il a reçu plusieurs jouets et tente de continuer à faire du sport.

La mère affirme que l'enfant ne fume plus depuis deux jours. Selon elle, le garçon ne mendie plus de cigarettes ni de café et ne prête plus attention aux mégots de cigarettes gisant sur le sol, alors qu'avant il les ramassait toujours pour les porter à sa bouche.