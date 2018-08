Elle a les «plus gros seins du royaume» mais veut désormais qu’ils pèsent 10 kg (photos)

La mannequin britannique Nicki Valentina Rose, âgée de 26 ans, est fière d’avoir «les plus gros seins du Royaume-Uni» et va bientôt se faire agrandir la poitrine une nouvelle fois, jusqu’à atteindre l’objectif des 5 kilos pièce. Dans une interview au journal The Sun, elle a en outre évoqué ses difficultés et ses sacrifices au quotidien.

Nicki Valentina Rose, une Britannique de 26 ans, est l'heureuse propriétaire des «plus gros seins» du royaume, du moins c'est ce qu'elle prétend, relate le journal The Sun.

«Je suis la seule femme britannique vivant au Royaume-Uni possédant de tels implants, j'ai les plus gros seins du pays», se félicite-elle.

Cependant, ce qui la distingue de ses congénères n'est pas un cadeau de la nature mais le résultat de plusieurs interventions chirurgicales lui ayant déjà coûté près de 45.000 euros. Outre sa poitrine, elle s'est également fait opérer du nez et gonflé les lèvres.

«Cela me rend plus heureuse d'avoir des gros seins. Je l'ai toujours souhaité depuis que je suis très jeune», a-t-elle confié.

Bien que ses seins actuels l'empêchent de conduire une voiture et compliquent le rasage de ses aisselles, la Britannique ne compte pas pour autant dévier de son objectif et envisage de faire grossir davantage sa poitrine… jusqu'à ce qu'elle pèse 10 kilogrammes!

«Mes implants sortent par mes aisselles quand je me rase et alors je ne peux rien voir», s'est-elle plainte, ajoutant «quand je dors sur le dos, j'ai l'impression que quelqu'un est assis sur moi, alors je dors sur le ventre parce que c'est beaucoup plus facile et confortable».

Outre ces problèmes du quotidien, vu leur poids les implants de Nicki représentent également un danger pour sa santé, notamment pour son dos. Ils pourraient aussi la rendre moins résistante à la fatigue et la faire grossir, préviennent les médecins.

Pourtant, le plus important est que la mannequin se sente heureuse et satisfaite de son nouveau corps.

«Je me sentais simple et ordinaire avant la chirurgie plastique, j'étais ennuyeuse… je voulais juste me démarquer, être simplement heureuse et avoir plus confiance en moi», a-t-elle confié.