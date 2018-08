Extraterrestres? Un objet étrange repéré au-dessus de la Thaïlande (vidéo)

Un objet non identifié ressemblant à un ovni a été filmé par un passager d'un avion survolant la Thaïlande et a été publié sur la chaîne YouTube The Hidden Underbelly 2.0, surtout fréquentée par des tenants des théories du complot et des ufologues.

En regardant sa vidéo filmée par un des hublots, Jason Feather a vu y apparaître un étrange objet blanc dans le ciel et disparaître dans les nuages, indiquent les auteurs de la chaîne.

Les amateurs de phénomènes extraterrestres ont été inspirés par la publication et ont saisi l'occasion pour affirmer de nouveau que les ovnis existaient et que les autorités cachaient ce fait.

«Impressionnant! […] C'était une grande chance de filmer cela», c'est en substance ce qui revient dans les commentaires laissés sur YouTube.

«Ceux qui pensent que nous sommes seuls dans l'univers se mentent à eux-mêmes», écrivent certains.

D'autres ont réagi à cette vidéo avec ironie.

«Vous devez comprendre que nous habitons sur une surface plate et que toutes ces choses spatiales sont fausses. Tous ces ovnis présumés viennent de sous terre ou des océans», a noté un des commentateurs.

«Une loi interdisant de voler aussi rapidement doit exister. C'est incroyablement rapide», a relevé avec humour un autre utilisateur.

Les tenants des théories plus rationnelles supposent qu'il pourrait s'agir en réalité d'un ballon-sonde.