Le paradis pour les introvertis ou les maisons les plus isolées du monde (photos)

Le bruit, les embouteillages, la pollution de l’air, beaucoup de monde… c’est une description de la vie dans les grandes villes. Mais pour ceux qui en sont fatigués, il y a une solution: acheter une des maisons les plus isolées du monde et profiter du calme.

Si vous êtes fatigués de la vie dans les mégapoles et que vous voulez vous reposer, les meilleurs endroits pour cela sont dans la liste des maisons les plus isolées du monde.

Bjarnarey, Islande

Bjarnarey est une petite île d'une superficie de 0,32 kilomètre carré. Elle est située dans l'océan Atlantique au large des côtes méridionales de l'Islande et fait partie de l'archipel de Vestmannaeyar. Sur l'île il n'y qu'un seul bâtiment: un pavillon de chasse dans lequel vivent trois personnes.

Crystal Mill, États-Unis

Au XIXe siècle, sur la rivière Crystal, dans l'État américain du Colorado, une maison en bois servait de centrale électrique. La centrale électrique a fonctionné jusqu'en 1917, jusqu'à ce que les mines locales soient épuisées et que les gens quittent cette région. Maintenant, cette maison pittoresque est une propriété privée.

Gásadalur, Village à Vágar, Îles Féroé

Le petit village de Gasadalur est situé sur l'île de Vágar où vivent seulement quelques dizaines de personnes.

Maison sur la rivière Drina, Serbie

En Serbie, près de la ville de Bayina-Bashta, au centre de la Drina, se trouve une petite maison pittoresque. En 1968, un groupe de jeunes hommes locaux se reposait souvent sur un énorme rocher. Mais comme sa surface était inégale, ils ont construit une plate-forme. Et un peu plus tard, ils ont décidé d'y construire une maison d'été.

Édimbourg-des-Sept-Mers, île Tristan da Cunha

Entre l'Afrique et l'Amérique du Sud se trouve l'un des endroits les plus reculés de la planète: l'île Tristan da Cunha. Ici, il n'y a pas de téléphonie mobile et même les navires dans cette région ne passent que quelques fois par an.

Sur l'île, qui est un volcan actif, se trouve le petit village d'Édimbourg-des-Sept-Mers, où vivent environ 270 personnes. En fait, ils sont tous des proches et sont les descendants des premiers colons arrivés sur l'île au XIXe siècle.

L'île Just Room Enough, États-Unis

La petite île Just Room Enough, d'une superficie de 306 mètres carrés, fait partie de l'archipel des Mille-Îles, à la frontière des États-Unis et du Canada. En 1955, l'île a été achetée par la famille américaine des Sizlendov. Ils ont construit une maison et ont planté un arbre à côté. L'île Just Room Enough est la plus petite île habitée du monde, mais ce record n'a jamais été officiellement enregistré.

