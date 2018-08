Milliardaires et stars du show-biz: qui gagne le plus par heure?

Le média Business Insider s'est amusé à calculer combien les célébrités américaines gagnaient en une heure de travail. Résultat: Elon Musk et Mark Zuckerberg sont bien loin derrière le patron d'Amazon Jeff Bezos, tellement riche qu'il pourrait acheter tout ce qui se vend chez Amazon, Boeing et Walmart réunis.

Le site d'information Business Insider a calculé les revenus horaires des stars du show-business et des milliardaires.

Pour se faire, les journalistes se sont basés sur les revenus annuels accessibles au public des milliardaires et des stars et sur les données du magazine Forbes. Puis ils ont divisé ces chiffres par le nombre d'heures de travail par ans de intéressés, un peu plus de 2.000 heures en moyenne.

Le président-directeur général d'Amazon Jeff Bezos gagne 4,5 millions de dollars par heure, soit environ 157 fois plus que le revenu annuel moyen des employés d'Amazon, qui est de 28,000 dollars par an. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, gagne lui 1,7 million de dollars par heure, quant à l'héritière de la firme Wal-Mart, Alice Walton, elle gagne environ 1,4 million de dollars de l'heure.

D'autres milliardaires gagnent moins d'1 million de dollars de l'heure. Le revenu horaire du co-fondateur de Google et PDG d'Alphabet Inc. Larry Page est de 924.000 dollars, celui du PDG de Tesla Elon Musk s'élève à 684.000 dollars et enfin celui du fondateur de Microsoft, Bill Gates, auparavant considéré comme l'homme le plus riche de la planète, un modeste 450.000 dollars.

Parmi les célébrités les plus riches, l'acteur George Clooney qui gagne 27.000 dollars par heure, ce qui le place à la tête du classement des célébrités les plus riches en 2018 selon Forbes, comme le rapporte Business Insider.