Ce pays est véritablement décimé par l’alcool

Boire pour mourir? Les médias ont dévoilé la liste des pays où la consommation excessive d'alcool a provoqué le plus de morts. Ainsi, en Chine, 650.000 hommes et 59.000 femmes sont décédés en l’espace d’une année suite à une surconsommation d'alcool.

Des experts du domaine médical ont réalisé une étude à l'issue de laquelle ils ont découvert le pays avec la plus haute mortalité due à l'abus d'alcool , écrit The Global Times.

Selon les données des médecins, c'est en Chine que l'on trouve le plus grand nombre de victimes de l'alcoolisme. En 2016, 650.000 hommes et 59.000 femmes sont décédés.

On remarque que les hommes en Chine souffrent plus de de l'abus d'alcool que les femmes, ce qui s'explique par le fait que les Chinois consomment trois fois plus d'alcool que les Chinoises, comme le rapporte le site d'information médical chinois yxj.org.cn.

L'Inde se place en deuxième position avec 290.000 morts parmi les hommes et 42.000 parmi les femmes. La troisième place est occupée par la Russie, ou en 2016, 180.000 hommes et 43.000 femmes suite à une trop forte consommation d'alcool. Les États-Unis eux sont classés quatrième, avec 71.000 Américains et 19.000 Américaines succombant à l'alcool.

Les spécialistes préviennent que la consommation de l'alcool est désormais le septième facteur de risque de mort prématurée et de handicap.