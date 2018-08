Un plongeur «aspiré» dans la gueule du plus grand requin dans le monde (vidéo)

Geir Johansen, un Norvégien de 49 ans qui toute sa vie, de son propre aveu, a eu peur des requins, a failli être «aspiré» par l'un d'entre eux lors de ses vacances à Oslob, aux Philippines, relate le journal The Daily Mail.

Un requin-baleine nageait directement sous lui et filtrait des centaines de litres d'eau tout autour de lui en quête de plancton, sa nourriture principale. M. Johansen n'a toutefois pas laissé ses craintes prendre le dessus et a réussi à capturer de magnifiques images du poisson.

Plongeant provisoirement la tête sous la surface, il aperçoit le magnifique requin-baleine et tente alors de se rapprocher de la créature.

Sauf qu'il s'approche un peu trop dangereusement de la bête et manque d'être aspiré dans sa gigantesque gueule. Bien que les requins-baleines soient réputés pour leur tranquillité et ne s'intéressent qu'aux petits poissons et au plancton, le Norvégien a tout de même commencé à paniquer. Suite à une courte «rixe», le touriste est toutefois parvenu à s'éloigner

«Toute ma vie, j'ai eu peur des requins et de la pleine mer. […] Et là, je me suis quasiment retrouvé dans leur assiette. J'ai essayé de rester le plus calme possible, car on nous avait dit de ne pas les fâcher. En tout cas, c'était une expérience incroyable», a-t-il confié aux journalistes.