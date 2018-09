«Une ancienne cité» découverte en Antarctique sur les cartes de Google maps (vidéo)

Les frères Blake et Brett Cousins, connus pour leurs recherches dans le domaine des phénomènes paranormaux, se vantent d'avoir découvert sur des images de Google Earth des dizaines de constructions aux origines inconnues qui se cachent sous les neiges de l'Antarctique.

Ainsi, dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube Thirdphaseofmoon, les ufologues présentent des images satellite montrant quelque chose qui, selon eux, pourrait être «un appareil» ou «une base souterraine» avec plusieurs entrées et tunnels. Ils prétendent même avoir discerné sur certaines images des lumières rouges.

La vidéo publiée le 31 août a déjà été regardée plus de 54.000 fois et a fait l'objet de centaines de commentaires. Même si la majorité des internautes s'accordent avec les ufologues sur la nature mystérieuse des objets découverts et évoquent des hypothèses plus invraisemblables les unes que les autres allant d'une «ancienne cité» aux «dragons», certains ont quand même suggéré qu'il fallait aller sur place ou attendre au moins que les neiges qui recouvrent les objets fondent complètement.