Il s’enfuit d'un mariage quand sa copine attrape un bouquet jeté par la mariée (vidéo)

Après que sa copine a attrapé un bouquet lancé par la mariée au mariage de ses amis et l’a soulevé triomphalement au-dessus de sa tête, son copain fuit le mariage aussi vite que possible sous les rires de leurs amis.

Un Britannique a fui le mariage de ses amis après que sa copine a attrapé le bouquet lancé par la mariée. La vidéo de l'incident a attiré l'attention du Daily Mail.



La vidéo a été filmée le 1er septembre lors du mariage de Chelsea et Matt Best à Kettering, dans le Northamptonshire. La mariée a tourné le dos à ses amies et a jeté un bouquet. Une de ses amies, Rachel Besley, se trouvait tout à droite. C'est elle qui a attrapé le bouquet de mariée et l'a soulevé triomphalement au-dessus de sa tête… et son copain s'estenfuit en courant comme un fou sous les rires des autres.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux commentateurs ont bien rigolé et ont apprécié ce sens de l'humour typiquement britannique:

It’s too late for him now. — Sarah Jaimie Hay (@sarahjaimiehay) September 4, 2018

«Trop tard pour lui maintenant»

Mais il y en avait quelques uns, des filles surtout, qui trouvaient son attitude moins drôle.

Not funny — stan (@stan_fitness) September 4, 2018

«Pas rigolo»