Le mari de Kim Kardashian se déploie… dans l’industrie pornographique

Le rappeur américain et designer Kanye West a présenté une collection de long sleeves (une chemise à manches longues, ndlr) avec la photographie imprimée de cinq stars de films pornographiques. Toute la collection a été publiée sur le site officiel de Kanye West.

Sur ces long sleeves de couleur fumée on peut voir Mia Malkova, Riley Reid, Lena Paul, Abella Dyendjer et Kendra Sunderland. Sous chaque actrice a été expliqué pour quelle raison exactement, selon lui, elles sont connues. Par exemple, Riley Reid est la femme «la plus populaire dans l'industrie», Mia Malkova a «les fesses les plus chaudes» et Lena Paul «montre de gros seins».

Les chemises sont fabriquées en tissu de jersey. Il y a cinq tailles différentes et chacune coûte 75 dollars.

Ok maybe not a full song pic.twitter.com/fgq3FuH9mb — adam22 (@adam22) September 7, 2018

© AP Photo / Charles Sykes Pornhub offre au mari de Kim Kardashian un abonnement Premium à vie!

Kanye West a mis au point cette collection après le début de sa coopération avec le site PornHub. Le jeudi 6 septembre, la première remise de prix PornHub Awards a eu lieu au théâtre Belasco de Los Angeles. Kanye West a été désigné directeur artistique de l'événement. La marque personnelle du rappeur, Yeezy, s'est occupée du style de tous les participants à la cérémonie.

Vendredi 10 août, après avoir confié lors d'une interview qu'il continuait à regarder le site pornographique PornHub, Kanye West a reçu un abonnement Premium à vie en récompense de cette publicité inattendue.