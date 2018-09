SOS: posté sur Facebook, un message de détresse lui sauve la vie

L'Américain Mikey Lythcott, 36 ans, qui vit à Lisbonne et qui voyage souvent, a survécu à un grave accident grâce à une publication sur Facebook, relate la chaîne américaine CNN.

© REUTERS / Brian Frank L'histoire étonnante de deux enfants retrouvés plusieurs jours après un accident d’auto

Lors de leur voyage sur l'île indonésienne de Bali, Mikey Lythcott et son amie Stacey Eno ont loué un scooter, l'un des principaux moyens de transport en Indonésie. En traversant l'île, l'homme a perdu le contrôle de son véhicule après avoir croisé un camion sur la route. Le scooter n'a pas pu freiner et du coup il a projeté le couple dans un fossé. Gravement blessé et reprenant conscience, Lythcott s'est rendu compte qu'il ne voyait presque rien et qu'il n'était capable de bouger qu'un seul doigt de sa main droite. La première chose qu'il a faite est d'envoyer une publication SOS sur Facebook. Cette option prévue par le géant américain contient un message de détresse court mais efficace: «À l'aide. En danger. Appelez la police».

Son poste a été vu deux minutes après la publication par son amie de Brooklyn, avec qui ils ont fait connaissance au Népal. Elle a téléphoné à la victime, lui a demandé d'envoyer sa géolocalisation et a fait passer un appel aux secours à d'autres amis sur Facebook. Par ces efforts conjugués, des gens de différents pays ont pu définir l'emplacement exact de l'accident et sont entrés en contact avec une représentante du consulat américain en Indonésie. Cela a permis aux secours de se rendre rapidement à l'endroit de l'accident.

Mikey Lythcott et son amie Stacey Eno ont été trouvés par les sauveteurs et transférés à l'hôpital. Les médecins ont constaté de nombreuses fractures chez les deux voyageurs. Actuellement, le couple se trouve à l'hôpital d'où il continue à publier sur Facebook la suite de cette histoire, en partageant des photos avec leurs amis afin de les rassurer.