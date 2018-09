Une tortue restée seule met une maison sans dessus dessous (vidéo)

Les tortues sont considérées comme des reptiles lents et tranquilles. Mais elles peuvent aussi avoir leurs humeurs. De plus, pas toutes les tortues peuvent habiter en maison. Cela a été exactement le cas avec la tortue adoptée par un couple américain. Une fois seule à la maison, leur adorable tortue a refait la décoration à son goût et a laissé le domicile dans un désordre plus qu'étonnant, relate le site Storytender.

Il y a quatre mois, Jeremiah Osuna, habitant d'Hawaï, a accueilli une petite tortue qu'il a sauvée près d'un lac, qui a disparu en mai 2018 à cause de l'éruption du volcan Kilauea. Habituellement, en partant de la maison, le couple laisse leur animal domestique, baptisée Lafayette, enfermée, pour qu'elle ne nuise pas à leurs chiens, mais cette fois ils ne l'ont pas fait.

Étant revenu chez lui, Jeremiah a été étonné par le chaos dans lequel il a trouvé certaines pièces. Un ventilateur et une table ont été bougés, de plus une chaise s'est retrouvée dans un autre coin d'une pièce. Le couple ne pensait pas que leur tortue était capable de pareille chose. La chambre à coucher a été au cœur de ce mouvement de destruction: Lafayette a renversé la table, l'ordinateur et les cosmétiques.

Ce désordre a fait rire Jeremiah et il a filmé dans quel état il a retrouvé la maison pour partager la vidéo avec ses amis. Il a supposé que Lafayette aurait pu semer le désordre autre part et est parti faire le tour de la maison. Il faut savoir que les tortues sillonnées sont grandes et très fortes. Elles pèsent habituellement entre 60 et 100 kilogrammes. À cause de sa grande taille et de son poids, la tortue ne se préoccupe guère de contourner les obstacles.