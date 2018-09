On sait désormais pourquoi des centaines de manchots ont fini momifiés en Antarctique

Des zoologistes de l'Université des sciences et de la technologie de Chine ont découvert des centaines de carcasses momifiées de manchots Adélie (Pygoscelis adeliae) morts il y a 750 ans. Les corps de ces oiseaux étaient enterrés sous une épaisse couche de neige sur la côte Est de l'Antarctique, rapporte le journal Live Science.

La cause de la mort massive de ces manchots serait une anomalie météorologique et la probabilité d'une répétition de tels événements à l'avenir est actuellement très élevée.

Пингвины Адели.

Пингвины Адели составляют две трети от всех птиц, живущих в Антарктиде. В период гнездования самец ищет самку, предлагая ей свадебный подарок — камешек. Самка, которая примет дар, становится спутницей пингвина на всю жизнь

Des momies de manchots Adélie, à la peau, aux plumes et aux squelettes très bien conservés, avaient été retrouvées en 2016 sur la péninsule antarctique. On comptait 10 à 15 carcasses par mètre carré. La plupart des oiseaux morts étaient des poussins, les jeunes manchots étant plus vulnérables aux fortes pluies et à la neige en raison de leur plumage pas encore étanche, développant en conséquence une hypothermie mortelle.

Сотни мумий пингвинов Адели найдены в Антарктиде:https://t.co/sCtOB8Eph2 pic.twitter.com/zGwgmVP4GO — Пятый канал Новости (@5tv) September 8, 2018

Un cas similaire s'est produit en 2013-2014 et en 2016-2017, lorsque presque tous les poussins nés pendant la saison de reproduction de dizaines de milliers de manchots sont morts lors de pluies prolongées sur l'île d'Itouroup. Les manchots Adélie ne sont pas encore menacés d'extinction, toutefois, les scientifiques estiment que la situation pourrait s'aggraver à l'avenir en raison des changements climatiques et de l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.