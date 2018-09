Les habitants de ces pays sont les plus dépressifs au monde

Une étude menée par une organisation américaine a dévoilé la liste des pays dont les habitants souffrent le plus d’émotions négatives telles que le stress, l'anxiété et la douleur.

Et en 2017, les résidents de la République centrafricaine (RCA), de l'Irak et du Sud-Soudan ont été le plus confrontés à des émotions négatives, indique l'entreprise Gallup.

L'étude a été menée dans 146 pays. Les sociologues de l'entreprise demandaient aux gens s'ils avaient éprouvé des sentiments négatifs la veille. Et trente-huit pour cent des personnes interrogées ont déclaré être inquiètes, 37% stressées et 31% ressentir des douleurs physiques. Au moins un répondant sur cinq se sentait triste (23%) ou en colère (20%).

L'indice le plus élevé des émotions négatives (61%) a été détecté chez les résidents de Centrafrique. Soixante-six pour cent des habitants de ce pays ont connu des douleurs physiques et quasiment le même nombre (74%) une forte inquiétude. Ces deux indicateurs sont les plus élevés parmi tous les pays du monde au cours de la dernière décennie.

La deuxième place du classement est occupée par l'Irak, déjà «leader» par le passé pendant quatre années consécutives. Ensuite viennent le Sud-Soudan, le Tchad, la Sierra Leone, l'Egypte, l'Iran, le Niger, les territoires palestiniens, le Libéria, Madagascar et l'Ouganda.

La Russie fait partie des pays affichant un indice d'émotions négatives le plus faible (20%) aux côtés de Taiwan, du Kirghizistan, du Kazakhstan, de l'Estonie, de l'Ouzbékistan, de l'Azerbaïdjan, de la Pologne, de la Mongolie, de la Suède, des Pays-Bas, de l'île Maurice et de la Bulgarie.

L'année 2017 a été marquée par un record d'émotions négatives parmi la population terrestre: plus que jamais, nous sommes en proie au stress, à l'anxiété et à la douleur, a démontré l'étude.