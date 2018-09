En tapant sur un crocodile, une «bande» de loutres devient la vedette du Net (vidéo)

Dans la réserve naturelle de Sungei Buloh Wetland à Singapour, un groupe de loutres a chassé un crocodile qui l'avait attaqué, selon The Straits Times. La vidéo présentant ce «combat» a été visionné sur YouTube plusieurs milliers de fois et a fait des loutres les vedettes du Net.

Sur la vidéo publiée par la plateforme Ottercity, on peut voir un crocodile, surnommé «sans queue», parce qu'il a une queue coupée, s'approcher d'un groupe de six loutres et essayer de l'attaquer. Les mammifères font alors preuve d'habilité et évitent facilement les dents acérées du reptile. Plus tard, les loutres entourent le crocodile et l'obligent à s'éloigner.

«Loutres et crocodiles, deux espèces consommatrices de poissons, ne sont pas capables de se chasser les uns les autres d'un lieu, ils sont donc obligés de coexister. De temps en temps, ils se rencontrent. Les loutres, plus agiles et vives, prennent l'initiative du contact avec les crocodiles», a expliqué le professeur de biologie à la National University of Singapore N. Sivasothi, cité par The Straits Times.