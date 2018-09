Oups, je suis là! Des photos d’un ours assistant à un mariage intriguent les internautes

Comme tous les amoureux, un couple d’Américains a décidé d’immortaliser le jour de leur mariage en s’offrant une session photo… dans un zoo de l’État du Minnesota. L’expression du visage d’un ours, témoin de ces instants romantiques, est devenue virale sur le Web.

Heureux le jour de leur mariage, Allison et Tabor ont décidé de s'offrir une session photo dans un zoo de l'État du Minnesota. Sur l'un de clichés, publié sur la Toile, on les voit se tenir les mains près d'un pavillon où se trouvait un ours.

L'animal n'a pas su rester de marbre face à cette scène, ce que prouve l'expression de son visage sur les photos.

Publiées sur le portail Reddit, ces clichés sont devenus viraux.

La plupart des internautes ont estimé que cet ours avait l'apparence d'un fiancé rejeté.

«Il est comme ce mec qui est secrètement amoureux de la fiancée et a perdu tout espoir», a écrit un internaute.

«Il semble qu'il attendait le moment où la question de savoir si quelqu'un s'oppose à cette union sera posée, puis il a compris que ce n'est plus demandé de nos jours», a ajouté un autre.

«Dites-le maintenant ou gardez ce secret pour toujours». L'ours fait: "noooon"», a également écrit un internaute.

Certains ont également pensé que l'ours avait de la pitié pour le fiancé.

«Cet ours a déjà compris qu'elle va le tromper et demandera le divorce tandis que le mec restera sans abri et sera obligé de lui payer une pension alimentaire», a ironisé un internaute.

Certains ont été indignés par l'idée d'organiser un mariage dans un zoo.

«Quelle ironie de se marier dans un endroit où il n'y a que des cages», lit-on également.

«Et voilà, nous nous sommes mariés dans une prison, que c'est romantique… », a résumé un utilisateur du site Reddit.