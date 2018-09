Un «ovni» ou un avion-espion «secret» (qui ne l'est plus) repéré sur un porte-avions US?

Aide «extraterrestre» ou partie d'un avion «secret» américain — telles sont les questions que se sont posés les internautes à la vue de la vidéo suivante. Un étrange objet triangulaire a été filmé lorsqu'un pilote immortalisait l'atterrissage d'un avion de chasse F-15 de l'US Navy sur le porte-avions USS Gerald Ford en Méditerranée. Ce qui a fait débat quant à l'authenticité des images de cette vidéo.

Une fois ralentie, cette vidéo, publiée par Section 51, chaîne YouTube américaine récoltant une collection d'images d'objets volants non identifiés, montre non seulement un chasseur américain en train d'atterrir, mais aussi un objet d'une forme peu habituelle. Plus de 1,12 million de curieux ont visionné la vidéo en quête de réponse.

Nombreux ont été les commentateurs convaincus qu'il s'agissait bien du TR-3B, un prétendu prototype d'avion anti-gravité ultra-secret qui, selon certains, serait développé par l'US Air Force.

«TR-3B. Il existe vraiment!», écrit-on dans les commentaires sous la vidéo.

«Je pense que c'est un TR-3B, le dernier projet noir [hautement classifié] des États-Unis», lui fait-on écho, se lançant dans une explication détaillée. «C'est la prochaine génération de technologie secrète élaborée par l'usine Skunk [pseudonyme officiel de Lockheed Martin, ndlr] et dans le cadre d'autres programmes secrets. Elle n'est en aucun cas extraterrestre», explique un utilisateur, plaisantant que l'objet a été certes construit sur notre planète bien que, peut-être, avec utilisation de «technologies aliennes sophistiquées».

«Certes, ils ne l'auraient pas laissé se garer sur un porte-avions s'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre ou d'une sorte de technologie secrète», ont noté des sceptiques.

D'autres ont suggéré que l'objet était truqué dans les images les considérant comme de «bons effets spéciaux», félicitant l'auteur de la vidéo d'avoir habilement utilisé Photoshop.

Par la suite, le site Ufoofinterest, dont le but est de «démystifier les canulars, les conspirations et la désinformation», a montré les images de «l'ovni» parallèlement à la vidéo initiale captée lors d'exercices des forces armées américaines. Là, aucun objet d'origine non identifiée n'est présent.

Le mois de septembre semble être riche en découvertes «extraterrestres». Ainsi, un objet non identifié repéré dans le ciel de la Caroline du Nord a déclenché des spéculations des plus farfelues sur les réseaux sociaux, s'avérant ensuite être un dirigeable. Ou bien, un groupe de lumières flottant dans le ciel au-dessus de la ville américaine de San Diego, en Californie, se sont révélées des fusées éclairantes après avoir également alimenté un vif débat.