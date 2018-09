Un nœud gordien fait de… bébés écureuils! (photos)

Cinq bébés écureuils ont été sauvés dans le Wisconsin. Un passant s'est aperçu que les queues des petits s'étaient entremêlées à cause de la fourrure, des morceaux de plastique et d'herbe que leur mère utilisait comme matériel de nidification, lit-on sur Facebook.

L'homme a apporté les écureuils dans un centre de sauvetage d'animaux sauvages. Les vétérinaires ont anesthésié les petits et ont découpé les morceaux de plastique et l'herbe, de façon à ne pas léser les queues. Vingt minutes plus tard, les bébés étaient libres. Et peu après, ils ont commencé à se remettre de leur anesthésie.

Ils resteront encore deux ou trois jours dans le centre pour observer leur état de santé puis seront relâchés dans la nature.