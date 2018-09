La rixe d’une tortue avec deux chiens à la fin imprévisible (vidéo)

L'histoire insolite contée dans cette vidéo postée sur la chaîne YouTube ViralHog s'est déroulée le 16 septembre dans la ville vietnamienne de Cam Ranh, dans l'est du pays.

Dans le spot on peut notamment voir deux chiens en train d'importuner et d'aboyer sur une tortue. Cependant, contrairement aux idées reçues sur le caractère paisible et nonchalant de ces reptiles censés être lents, la réaction de celui-ci a laissé plusieurs internautes bouche bée.

Ainsi, la tortue se met non seulement sur la défensive mais commence également à agresser elle-même les deux bêtes plus grandes et, avouons-le, plus rapides.

Néanmoins, la tortue acharnée n'hésite pas à hurler sur les canins et à avancer obstinément vers eux en les faisant finalement reculer.

Les chiens ont beau aboyer et tenter de mordre leur adversaire vert: la tortue se montre particulièrement courageuse et continue malgré tout à pourchasser les animaux avant qu'ils ne s'enfuient.

Pendant les dernières secondes de la vidéo, on peut remarquer que la tortue était même parvenue à mordre un des chiens.