Il se relève comme si de rien n'était: un cycliste survit par miracle au Brésil (vidéo)

Cette vidéo montre une voiture qui fait une queue de poisson à un homme en vélo. La voiture perd le contrôle, abat un arbre et finit par s'écraser contre un mur. La victime se retrouve sous les roues.



Une adolescente sort de la voiture en fumée et s'évanouit, alors que le cycliste quitte lui-même le dessous de la voiture et a l'air sain et sauf. Plus tard, les deux ont été hospitalisés, mais l'incident n'a causé que des blessures légères.

Il s'est avéré que la jeune fille a décidé de prendre la voiture de ses parents en leur absence. Elle a été inculpée pour conduite sans permis et conduite dangereuse.