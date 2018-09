49 jours au milieu de l’océan Pacifique: l’histoire d’un jeune miraculé indonésien

Un Indonésien de 19 ans dérivant dans l’océan Pacifique sur une petite plateforme de pêcheur, pendant un mois et demi, a vécu une expérience très traumatisante. Selon le naufragé, plus de 10 grands bateaux passants à côté ne l’ont pas vu. Au bout de 49 jours, le jeune a été sauvé près de Guam par un vraquier.

Aldi Novel Adilang, un Indonésien âgé de 19 ans, a vécu une expérience traumatisante. Il a été secouru par un vraquier battant pavillon panaméen après 49 jours de dérive dans l'océan Pacifique sur une petite nasse sans eau potable et provisions, informe la presse locale.

Il était gardien de lampes pour un piège à poissons flottant à 125 km en mer, avec un bref contact humain hebdomadaire et un talkie-walkie. Le 14 juillet, à cause des vents forts, les cordes du piège auxquelles il est d'habitude attaché aux bouées se sont déchirées, et le garçon s'est retrouvé dans l'océan Pacifique sur une petite nasse pendant une tempête. Chaque semaine, le gardien de lampes recevait des provisions et du gaz pour allumer des lampes qui doivent attirer les poissons. Mais, ayant cette fois ses réserves épuisées, Aldi n'a pu ni ramer, ni nager. D'après lui, les provisions restantes l'ont aidé pendant plusieurs jours. Puis, il buvait de l'eau de mer, il pêchait un peu et il utilisait le gaz restant pour les lampes afin de faire du feu et cuisiner.

Selon le jeune homme , il était effrayé. Chaque fois qu'un navire apparaissait à l'horizon, Aldi lui faisait signe pour attirer son attention, mais ses efforts étaient en vain.

Le 31 août, un vraquier battant pavillon panaméen a capté un signal lancé par Aldi à l'aide de sa radio sur une fréquence spécifique, ce qu'il a pu faire grâce à un ami qui lui avait appris à l'utiliser en cas d'urgence.

Les marins ont immédiatement contacté les autorités de Guam, du Japon et enfin de l'Indonésie. Puis, le jeune a été obligé de rester en quarantenaire pendant plusieurs jours à cause de soucis médicaux. Mais, dès début septembre, il a pu rentrer chez lui et retrouver sa famille.