Une végétarienne affamée mange du porc à cause d’une erreur d’une pizzeria

Une jeune Britannique de22 ans, qui n’avait jamais mangé de viande de sa vie, a consommé une pizza végétarienne qui en contenait à cause d’une erreur de la chaîne Domino’s Pizza. D’après elle, cela l’a rendue paranoïaque et maintenant elle pense qu’elle ne sera plus capable de manger une pizza un jour.

Une végétarienne qui n'avait jamais mangé de viande de sa vie a déclaré avoir été empoisonnée par la chaîne Domino Pizza. D'après la Britannique, elle avait commandé une pizza végétarienne mais le livreur lui en a apporté une avec de la viande dedans. La jeune femme a remarqué l'erreur après avoir mangé deux parts, relate le quotidien britannique Daily Mirror.

«Je n'ai pas su qu'elle [la viande, ndlr] était là. Elle était cachée et je ne savais pas à quoi s'apparente le goût de la viande», a expliqué Shannon Rich.

La jeune femme âgée de 22 ans a expliqué que la livraison de sa pizza avait été très longue et au moment où elle est enfin arrivée, elle avait trop faim pour vérifier la commande. D'après la Britannique, elle ne peut plus manger de pizza et après cet incident, elle n'a pas pu manger pendant plusieurs jours.

La chaîne Domino's Pizza a déclaré avoir lancé une enquête. Elle a également expliqué qu'elle avait offert à la jeune femme le remboursement de ses prochaines commandes. Par contre, Shannon doute qu'elle pourra manger de la pizza un jour, même végétarienne.

«Cela m'a rendu constamment paranoïaque. Je ne vais pas manger à l'extérieur maintenant et je n'ai pas mangé pendant quelques temps après cela, car cela m'a rendue malade. Je vérifie les choses que je cuisine aussi. Je vérifie juste tout constamment, en examinant toujours les étiquettes et la nourriture et les paquets pour contrôler, je suis toujours très affectée par cela», a expliqué la jeune femme citée par le quotidien.