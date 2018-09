Une leçon de survie d’une femelle léopard donnée à ses petits (vidéo)

Une caméra de surveillance installée dans le parc national russe Terre de léopard a réussi à filmer comment une mère léopard a donné une «leçon de survie» à ses petits félins en leur apprenant à reconnaitre les prédateurs redoutables tels que les tigres ou les ours, peut-on voir sur la chaîne YouTube du parc russe.

Une «leçon de survie» donnée par une femme léopard d'Extrême-Orient à ses trois petits nouveau-nés a été filmée par une caméra de surveillance cachée installée dans le parc national Terre de léopard, situé dans le kraï du Primorié, en Russie, près de la frontière avec la Chine.

La famille de léopards a ainsi étudié les «messages» laissés par les autres animaux à l'aide de traces spéciales sur un bouleau. Auparavant, comme on peut le voir sur la vidéo postée sur la chaîne YouTube du parc russe, l'arbre en question a été visité par 11 espèces d'animaux , dont des tigres, des ours, des sangliers, des cerfs, des blaireaux, des lièvres, des renards et même des hérissons.

Cependant, la mère et ses petits n'ont pas laissé de «messages» sur l'arbre.

«En cachant sa présence aux ennemi potentiels, la mère prudente n'a pas laissé de traces et a emmené ses chantons plus loin. Ses enfants, curieux, ont tout de même appris les odeurs laissées sur le bouleau pour savoir à l'avenir comment sent une proie ou une menace», lit-on sur le site du parc.