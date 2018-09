Rien ne résiste à l’amour d’une mère: un alpaga poursuit l’agresseur de son petit (vidéo)

Un troupeau d'alpaga se promenait paisiblement jusqu'à ce qu'un puma crée le chaos dans la ferme Cedar Creek Alpaca, dans le comté de Skamania (État de Washington aux États-Unis). Ayant vu qu'un fauve s'en était pris à son petit, âgé d'une semaine seulement, la maman alpaga n'a pas hésité une seconde avant de se lancer à sa poursuite.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Chasse inversée: une biche chasse un loup (vidéo)

Finalement, elle a réussi à récupérer son bébé nommé Lucky. Les propriétaires de la ferme, Angela et Alan Rogers, se sont étonnés qu'un alpaga ait survécu à un tel incident mettant sa vie en danger.

Pour l'heure, le petit va bien. Les propriétaires de la ferme ont communiqué qu'ils avaient dû lui suturer des blessures au niveau du cou. Lucky prend actuellement des antibiotiques et des analgésiques quand il en a besoin.

«Nous aurons encore quelques visites chez le vétérinaire pour des examens si des complications surviennent. […] Lucky est le bébé le plus gentil et le plus amical depuis sa naissance. Nous prions pour qu'il récupère afin qu'il puisse vivre une belle vie ici à la ferme», ont également indiqué les propriétaires, cités par le quotidien britannique The Daily Mail.

Ils ont également ajouté qu'ils prendront des mesures de sécurité supplémentaires pour que cette situation dangereuse ne se reproduise plus.