Des femmes «répondent» à un crocodile avec leurs ustensiles et sauvent une amie

Lorsque Mani Dhaudia, 36 ans, habitante du village de Barakolikhola, situé dans l'État indien d'Odisha, s'est rendue près d'une rivière pour attraper des crabes, un crocodile l'a subitement attaquée. Heureusement, d'autres femmes lui sont rapidement venues en aide, relate The New Indian Express

«Nous avons attaqué le reptile avec nos ustensiles, le crocodile a lâché prise et a échoué à entraîner Mani dans l'eau», a raconté Sagarika Mandal, une villageoise citée par le média.

La femme a été acheminée à l'hôpital avec plusieurs coupures et blessures aux deux jambes. Elle y a reçu les premiers soins et a eu des points de suture.

The New Indian Express précise qu'il n'existe pas de données sur le nombre exact de personnes attaquées par des crocodiles. Pourtant, d'après des riverains, les reptiles tuent ou mutilent entre six et 10 personnes par an.

«La plupart des cas ne sont pas signalés, les personnes disparaissent juste», a expliqué Arjun Haldar du village de Kharinashi.