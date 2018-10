Les horreurs des demoiselles d'honneur révélées

Les jeunes filles qui ont eu à participer à des mariages en tant que demoiselles d'honneur ont partagé sur le site Reddit les inconvénients qu'elles avaient rencontrés lors des préparatifs de mariage ou lors de la cérémonie proprement dite.

Ainsi, une fiancée a choisi comme demoiselles d'honneur 16 jeunes filles mais à cause de ses caprices, à la fin elle n'en a eu que six. Elle voulait par exemple que les invitées mettent des robes de 16 nuances de la couleur bleue et a piqué une crise de nerfs en apprenant que c'était impossible. En outre, elle a dépassé de plusieurs fois le budget prévu et a exigé que ses amies couvrent les dépenses supplémentaires.

Une autre fiancée a été contrariée par le fait qu'une de ses demoiselles d'honneur ait maigri quelques mois avant le mariage. Elle a finalement renoncé à inviter son amie car elle voulait être la plus svelte lors de son mariage.

Une autre femme raconte que le père de la fiancée a eu une crise cardiaque lors de la cérémonie. La fiancée a fondu en larmes mais pas par peur pour la vie de son père, elle craignait en réalité «une cérémonie gâchée».

«Mon père a eu l'impertinence de mourir six semaines avant le mariage, et la fiancée n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce fait a éclipsé pour moi ses préparatifs de mariage», a écrit une autre jeune fille.

Une autre jeune mariée a déchiré les robes de ses demoiselles d'honneur qu'elle avait elle-même choisies pour elles car elles lui ont finalement semblé «trop blanches». Les amies ont alors quitté la cérémonie.