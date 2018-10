Cercle vicieux? Voici pourquoi ces fourmis tournent en rond autour d’un iPhone (vidéo)

La Toile est en ébullition depuis que les internautes ont découvert une vidéo montrant des fourmis formant un cercle autour d'un iPhone qui sonne. Cherchant à comprendre la réaction des insectes, de nombreuses hypothèses ont été émises sur le Net. Toutefois, la réponse semble être assez simple, et réside dans les particularités du langage chimique des fourmis, indique le portail Popmech, consacré à la science.

Ainsi, les auteurs de la chaîne ViralVideoLab où la vidéo était initialement publiée avant d'être largement diffusée sur le Web, expliquent ce phénomène par les «ondes électromagnétiques» d'un appel entrant. Néanmoins, les auteurs de l'article sur Popmech s'interrogent pourquoi c'est justement ce signal qui a attiré les fourmis.

Par la suite, Nigel Andrew, spécialiste de l'Université de New England, a indiqué que les fourmis étaient dotées de capteurs magnétiques qu'elles utilisaient pour s'orienter. Néanmoins, les spécialistes de Popmech mettent cette hypothèse en doute pour deux raisons.

Premièrement, on ignore de quel type de fourmis il s'agit, et deuxièmement il est peu probable que le smartphone crée des oscillations de champ magnétique capable d'influencer le comportement des insectes.

Selon le portail, il s'agit d'un phénomène baptisé «cercle mortel» lorsque les fourmis, dépourvus de vue, se retrouve pris au piège de l'odorat et du système de signaux chimiques. Car en poursuivant leur trajet vers la nourriture, les fourmis dégagent un signal spécial, mais en se retrouvant par la suite sur leurs propres traces, les fourmis commencent à tourner en rond, en laissant ainsi encore plus de substance odorante ce qui attire encore plus de fourmis. Il arrive que des centaines, voire des milliers de fourmis se retrouvent pris dans ce piège mortel et le diamètre de ces «cercles de fourmis» peut atteindre des centaines de mètres.