Deux Allemands frôlent la mort après qu'un castor a fait tomber un arbre sur leur yacht

Des vacanciers allemands qui voyageaient le long de la voie navigable Müritz-Elde ont échappé par miracle à la mort lorsqu'un peuplier de 20 mètres rongé par un castor est tombé sur leur yacht.

Selon le quotidien britannique The Independent, le couple se trouvait à l'intérieur de son bateau au moment de la chute de l'arbre et en est sorti sain et sauf. Leur embarcation a subi des dommages importants évalués à plusieurs milliers d'euros.

«Ils ont eu beaucoup de chance […] Heureusement, le yacht était en métal et a pu continuer son voyage», a déclaré une porte-parole de la police aux médias locaux.

Le castor d'Eurasie est le plus gros rongeur d'Europe et pèse jusqu'à 30 kg. Il a une fourrure brune, une queue plate et des dents orange. En Europe, sa population, qui au début du XIXe siècle était sur le point de disparaître, compte aujourd'hui plus de 330 000 spécimens.