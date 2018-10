Un ourson ne fait qu’une bouchée du miel d’abeilles sauvages (vidéo)

Une vidéo d'un ourson qui est monté sur un arbre de trois mètres pour goûter du miel sauvage a été postée sur les réseaux sociaux. Cette scène agréable pour l'ours et triste pour les abeilles s'est déroulée dans le parc national de Bachkirie, en Russie.

«C'est le moment d'aller manger», avait pensé l'ours qui a volé le miel des abeilles sauvages. Lors des premières secondes de la vidéo, nous voyons que l'ourson est en train de déguster du miel, avec sa tête plongée dans un arbre creux.

Mais il n'y avait probablement pas assez de gourmandise pour lui à cet endroit et l'ourson a décidé de monter plus haut sur le tronc.

Le parc national de Bachkirie a été fondé en 1986. Il s'étend sur plus de 80.000 hectares. Le parc comprend des réserves naturelles et une partie des montagnes du sud de l'Oural. Des ours, loups, renards, élans et d'autres animaux habitent dans le parc. Il y a aussi quelques espèces inscrites dans la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dont la loutre commune et le vison d'Europe.