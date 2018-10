Et les meilleures illusions d’optique de l’année sont… (vidéo)

© Sputnik . Anton Denisov Une illusion d’optique a «dénudé» une fiancée sur une photo de mariage

Les gagnants du concours «La meilleure illusion d'optique» (Best Illusion Of The Year Contest) ont été annoncés, relate le quotidien The Daily Mail. Découvrez le top 3 des meilleurs casse-têtes laissant les internautes perplexes.

Ainsi, la première place et la somme de 3.000 dollars ont été attribuées au mathématicien japonais Kokichi Sugihara pour son illusion d'optique intitulée «Triply Ambiguous Object». Cette illusion représente une image en deux dimensions avec des drapeaux que l'on voit différemment de trois points d'observation.

Ensuite, on retrouve la vidéo réalisée par des scientifiques britanniques de l'University of the West of England à Bristol et par leurs collègues de la City University of London.

Ils ont présenté une illusion d'optique composée de multiples points colorés qui changent de trajectoire lorsque l'on ajoute le fond. Cette vidéo a rapporté 2.000 dollars à ses réalisateurs.

Finalement, dans le top 3 on retrouve l'illusion d'optique baptisée A Worm's Eye View, créée par des spécialistes britanniques de l'Université de Sunderland.

Cette vidéo «est un casse-tête» du fait du changement de couleurs et de la direction du mouvement des rayures.