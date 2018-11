«Un fantôme» dans la cabine d’un avion vide fait s’enfuir un garde d’un aéroport (vidéo)

Au Mexique, un agent de sécurité de l'aéroport international de Mexico a pris peur et a fui après avoir vu une mystérieuse ombre à bord d'un avion.

Francisco Hernandez, 32 ans, a examiné jeudi un avion vide avec les lumières éteintes dans le cadre d'une procédure de routine, selon le quotidien The Daily Mail. Il allait achever son quart, mais un bruit étrange à l'arrière d'un avion a attiré son attention.

© Sputnik . Anastasia Fedotova 5 lieux hantés par des «fantômes» à Tokyo 16

M.Hernandez a allumé la lumière du couloir entre les sièges et a vu une silhouette sombre dans un coin. Ayant pris peur, il s'est enfui.

«D'abord, je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. Je me suis demandé "Qu'est-ce que c'est?" et j'ai fait quelques pas en avant, parce que je pensais que ce pourrait être dû à la lumière. […] Ce que j'ai vu cette nuit-là m'a effrayé et j'ai couru à toutes jambes», a-t-il raconté cité par The Daily Mail.

Le «fantôme» est apparu deux fois avant que M.Hernandez ne s'enfuisse. Lui-même a reconnu avoir eu un doute sur ce qu'il avait vu.

«Mais heureusement, j'ai tout filmé. Donc, j'ai pu revenir en arrière et m'assurer que je ne l'avais pas imaginé», a-t-il ajouté.

L'agent de sécurité a également rappelé des événements similaires qui s'étaient récemment déroulés dans cet aéroport.