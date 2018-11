Si vous aimez votre café sans sucre, vous êtes peut-être sadique, selon une étude

Des chercheurs autrichiens ont conclu que les amateurs de petit noir bien corsé étaient plus enclins à l'agressivité, au narcissisme et à la psychopathie.

Apprécier tout particulièrement le café sans sucre traduirait un comportement narcissique voire sadique, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université d'Innsbruck en Autriche

Les auteurs de cette recherche ont interrogé 1.000 adultes pour déterminer leurs préférences gastronomiques et leur ont proposé de compléter un test psychologique. Les scientifiques ont notamment tenu à savoir quel type de café buvaient les participants de l'étude.

L'analyse des chercheurs a révélé une corrélation entre la préférence pour le café noir et l'agressivité. Les amateurs de petit noir bien corsé seraient également plus enclins au narcissisme, à la psychopathie et au sadisme, selon l'étude.

Dans le même temps, ceux qui préfèrent le café sucré et le café au lait s'avèrent être plus sensibles et empathiques dans leur vie quotidienne. En conclusion, les chercheurs soulignent que la consommation fréquente de café noir est susceptible non seulement de nuire à la santé, mais également d'aggraver les traits négatifs de votre caractère.