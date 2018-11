Un diamant de 3,27 carats volé à Dubaï retrouvé 20 heures plus tard en Inde

Un couple qui avait volé un diamant d'une valeur de 300.000 dirhams (71.550 euros) dans une boutique à Dubaï et avait fui le pays a été arrêté 20 heures plus tard dans un aéroport indien grâce à la coopération de la police indienne et d'Interpol, a annoncé Khaleej Times.

Selon le média, une femme a ouvert la porte vitrée du présentoir et a dérobé un diamant pendant que son compagnon distrayait le personnel en lui posant des questions sur les pierres.

Le propriétaire de la boutique a découvert le vol trois heures plus tard et a averti la police. Grâce aux caméras de surveillance, les policiers ont identifié les voleurs et ont suivi leur trajet depuis le lieu du délit jusqu'à l'aéroport où la femme a avalé la pierre pour franchir la frontière.

La police de Dubaï a informé ses collègues indiens via Interpol et les malfaiteurs ont été arrêtés à l'aéroport de Mumbai d'où ils envisageaient de partir pour Hong Kong.

Le couple a été ramené aux Émirats arabes unis où il a avoué son délit.