Retrouvé à cause d’une bouteille, un cambrioleur interpellé endormi au milieu de son butin

Un cambrioleur britannique s’est fait interpeller à cause d’une négligence: il a laissé son ADN sur le lieu de son méfait, en oubliant une bouteille d'eau lors d’un cambriolage. Plus cocasse encore, il a été arrêté alors qu’il dormait chez lui entouré des biens de son méfait.

Un cambrioleur a été arrêté par la police au Royaume-Uni à cause d'une négligence, relate The Independent. La police britannique a pu traquer cet homme de 39 ans trois jours après le délit grâce à son ADN qu'il a laissé sur une bouteille d'eau abandonnée pendant un cambriolage.

De plus, quand les policiers ont fouillé sa maison, ils ont eu une belle surprise: le cambrioleur et son butin juste à côté de lui dans la chaise où il dormait.

«Il était entouré par plus de 180 objets, dont des boucles d'oreilles, des boîtes à bijoux et des montres. Foord a nié toute implication dans le cambriolage et a dit aux policiers qu'il ne pouvait pas expliquer d'où venaient tous les biens», a raconté le porte-parole de la police du Kent, cité par The Independent.

D'après la police, tous les biens trouvés dans la maison du cambrioleur n'appartenaient pas à la même famille. Ils ont trouvé des bijoux et des objets volés dont ils doivent encore identifier les propriétaires.

Anthony Foord avait cambriolé une maison dans la ville anglaise de Folkestone, volant une boîte avec des bijoux et de l'argent. N'ayant pas réussi à convaincre les juges, il a été condamné à sept ans d'emprisonnement.