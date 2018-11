Las de réparer sa BMW, il trouve une façon de renvoyer l’ascenseur au concessionnaire

En septembre 2016, un Estonien préférant garder l'anonymat a acheté un modèle d'exposition de BMW Série 7 à 123.000 euros. La berline affichait sur le compteur 12.000 km et la joie de son propriétaire n'a pas duré longtemps, juste le temps de parcourir 6.000 km.

Intervjuu omanikuga: miks ta loetles oma 123 000 eurose BMW küljel üles auto kõik vead ja mis saab edasi? https://t.co/YaIKelrTJd pic.twitter.com/d1ZgHUrBdf — Geeniuse autoportaal (@autogeenius) 2 ноября 2018 г.

Les problèmes ont commencé lorsque le kilométrage a atteint 18.000: la ventilation du siège conducteur est tombée en panne.

Depuis, les pannes se sont mises à pleuvoir tous les 3.000 km. Le toit ouvrant d'abord (20.000), puis les tubes du circuit de refroidissement (23.000), le thermostat et l'ioniseur d'air du système Ambient Air (27.000).

Ajoutons une panne de l'actionneur électrique du siège conducteur, un nouveau problème d'ioniseur et le tableau de bord numérique éteint.Mais le plus grave a commencé quand le kilométrage a atteint 45.000: le moteur, le volant, des capteurs et le compresseur de la suspension pneumatique (54.000 km).

Le propriétaire de la voiture a confié au média estonien Aurogeenius que les dépenses étaient partiellement couvertes par l'assurance, mais en moins de deux ans après chaque panne il a dû plus de 25 fois recourir aux services de taxi à ses frais. Il a voulu rendre la BMW au concessionnaire pour récupérer une partie de l'argent payé, mais celui-ci lui a proposé 67.500 euros tandis qu'il comptait sur au moins 85.000.

L'Estonien a trouvé un autre moyen de recouvrir ses pertes. Il a composé une liste de problèmes qu'il a eus et l'a portée sur la carrosserie l'accompagnant d'une légende: «La voiture coûte 122.700 euros et voilà ce que vous recevez pour ce prix». Et d'une autre: «Il devait y avoir 450 chevaux sous le capot, en réalité il n'y en a là-dedans qu'un seul qui tourne à peine». Le message est adressé directement au groupe BMW.

@BMW @BMWGroup I can't believe this is happening in EU: 12 warranty repairs for #BMW7 including engine replacement within 55.000km for a car worth 127.000 EUR? Inchcape Motors Estonia rejects to replace this car. Welcome back to medieval age! pic.twitter.com/g8KnN2eQdG — Alexander Moon (@main_arx) 6 ноября 2018 г

«Je n'arrive pas à croire que cela se produit dans l'UE: 12 réparations sous garantie pour une BMW7, y compris le remplacement du moteur après 55.000 km pour une voiture d'une valeur de 127 000 euros? Inchcape Motors Estonia refuse de remplacer cette voiture. Bienvenue à l'âge médiéval!», a réagi un internaute après avoir pris connaissance de tout ce qui avait été écrit sur l'automobile.