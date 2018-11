Un père presque parfait: sa fille ne veut pas rentrer, sa solution est radicale (vidéo)

Cette vidéo illustre les difficultés qu’entraînent l’éducation des enfants. En rentrant du jardin d’enfants, cette petite fille espère passer plus de temps dehors et…s’allonge par terre près de la voiture de son père. Le géniteur ne se démonte pas et provoque l’hilarité sur la Toile tant sa réaction, qui a été filmée, sort de l’ordinaire.

Au Canada, une mère a filmé le retour du jardin d'enfants de sa fille qui, selon elle, a un bon sens de l'humour et aime faire rire les autres… et notamment son père.

Sur la vidéo on voit la petite fille allongée par terre près de la voiture. Oui, elle va bien. Elle reste simplement inerte en attendant, certainement, la réaction de son père. Ce dernier, loin d'être amusé, s'en saisit alors comme d'un baluchon…

«J'ai pris cette vidéo depuis la maison de mon compagnon et de notre fille Juliette, qui a eu deux ans en octobre. […] Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'elle mesure plus de 91 centimètres et pèse plus de 16 kilogrammes et que la veste ne s'est pas déchirée», a écrit la mère de cette jeune «comédienne».

Elle a également ajouté que Juliette s'amuse souvent à faire des blagues similaires et que «c'est comme ça qu'ils l'aiment».