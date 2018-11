Un petit hippo se fait terrible pour barrer la route à un gros rhino (vidéo)

Un bébé hippopotame, apparemment très courageux si ce n'est téméraire, s'efforce d'impressionner un gros rhinocéros qui voulait s'abreuver et se régaler d'un peu d'herbe fraiche, selon la vidéo réalisée à Limpopo en Afrique du Sud par Clive Else, écologiste, et diffusée sur YouTube par le quotidien the Daily Mail.



Le petit hippo, pour terrifier son adversaire, ouvre grand sa petite gueule pour lui faire admirer ses crocs menaçants, quoique minuscules.

«Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un petit rhino qui faisait partie d'un groupe de bêtes adultes qui se trouvait à proximité, mais il s'est finalement avéré qu'il s'agissait d'un bébé hippopotame dont la mère se trouvait dans l'eau à quelques mètres de là», a expliqué l'auteur de la vidéo.

Le petit animal toujours menaçant pour effrayer le rhinocéros, fait la navette entre l'eau et son adversaire, qui reste parfaitement impassible devant la manœuvre.