Brésil: un gardien de but suppléant à quatre pattes stupéfie la foule (vidéo)

Au Brésil, un petit teckel s’est faufilé sur un terrain de football en plein match et est parvenu à réaliser un arrêt de patte de maître face à un pénalty, le tout sous les yeux du gardien de but abasourdi.

Un teckel s'est retrouvé au centre de l'attention après avoir pénétré «clandestinement» sur un terrain de football au Brésil et avoir donné un coup de pouce au gardien, lors d'une séance de tirs au but, relate le journal The Daily Mail.

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir le teckel apparaître devant les cages au moment même où l'attaquant se prépare à marquer un but.

Le chien reçoit la balle en plein museau et se faufile ensuite comme si de rien n'était. Alors que le gardien de but se relève et se dirige vers l'attaquant malchanceux, notre champion à quatre pattes a déjà pris la poudre d'escampette.

On ne sait rien sur le sort ultérieur du teckel.