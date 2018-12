Cette tortue a réussi à mettre des lions en déroute (vidéo)

Une tortue rusée a évité d'être mangée par un lion en utilisant sa carapace comme protection. Peet van Schalkwyk a filmé la scène lors d'un safari au parc transfrontalier de Kgalagadi, en Afrique du Sud.

Sur la vidéo, on voit la tortue qui essaie de fuir des lions affamés mais, trop lente pour y parvenir, elle finit par se recroqueviller dans sa carapace. Les prédateurs tentent d'abord de l'extraire de son refuge en la roulant par terre avant d'essayer de pénétrer dans la carapace de la tortue, en vain! Déçus, les lions s'éloignent sans avoir apaisé leur faim.

Le parc transfrontalier de Kgalagadi est un parc national partagé entre l'Afrique du Sud et le Botswana qui regroupe deux anciens parcs nationaux, le Kalahari Gemsbok National Park en Afrique du Sud et le Gemsbok National Park au Botswana. Depuis 1999 le parc s'étend sur 38 000 kilomètres carrés. Le parc abrite de grands prédateurs comme des lions noirs du Kalahari, des guépards, des léopards et des hyènes. On y trouve aussi des chacals.