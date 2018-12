Vous n’en croirez pas vos yeux: une chouette conduit un gyroskate! (vidéo)

Des passants moscovites ont été témoins d'une scène des plus impressionnantes et n'y ont pas cru leurs yeux: une chouette a traversé le trottoir en enfourchant… une planche gyroscopique! Des témoins abasourdis n'ont pas pu s'empêcher de filmer la scène.

Ce sont surtout des touristes étrangers qui ont été frappés par ce spectacle improbable: «Oh my god, this is crazy! (Oh mon dieu, c'est fou!)», entend-on sur la vidéo.

À en croire les commentaires qui se font également entendre derrière la caméra, la chouette funambule s'appelle Fedia (il s'agit donc d'un mâle).