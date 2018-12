Quand le prédateur devient proie: un lionceau échappe in extremis à des buffles (vidéo)

Un jeune lion a été entouré par un troupeau de buffles affamés et a failli devenir leur proie. Un touriste qui traversait le parc national de Nairobi, au Kenya, a capturé ce moment avec sa caméra.

© Sputnik . Georgiy Zimarev Des buffles enragés mettent au pied du mur un lion qui avait mangé un des leurs (vidéo)

Le jeune mâle semble irrité par sa fragile situation. Un troupeau de buffles est en effet capable de tuer un lion, en particulier s'il considère l'animal comme une menace. Le prédateur continue de rester sur place, regardant autour du groupe qui l'observe directement.

Ensuite, il tente d'effrayer les buffles en rugissant, mais n'y parvient pas. «Heureusement pour le jeune lion, ses deux tantes qui étaient à proximité ont entendu ses rugissements et sont venues à son secours», a raconté l'auteur de la vidéo cité par The Sun. Elles ont distrait les buffles et le jeune félin a réussi à s'échapper.