Un soldat emporté dans les airs par un drapeau géant (vidéo)

Un soldat mexicain a chuté de près de six mètres après avoir été emporté par un énorme drapeau. Heureusement, il n’a reçu qu’une fracture à la cheville et une commotion cérébrale.

Une vidéo tournée lors d'une cérémonie militaire à Chihuahua, au Mexique, montre le moment où un soldat mexicain s'écrase au sol après avoir été tiré en l'air par un drapeau géant.

Watch the TERRIFYING moment a GIANT #Mexico flag SWEEPS UP a soldier (DISTRESSING) pic.twitter.com/XGan2lLa17 — RT (@RT_com) 26 февраля 2019 г.

​Tournée sur un téléphone portable, la vidéo montre que le fusil du soldat s'est emmêlé dans le drapeau et que le soldat a tourné dans les airs lorsque le drapeau s'est complètement ouvert, avant de s'écraser au sol. Les spectateurs se sont mis à crier, certains se couvraient le visage avec leurs mains.

Le soldat n'a cependant reçu qu'une fracture à la cheville et une commotion cérébrale. Le drapeau, qui mesure environ 64 mètres sur 32, est le 8e plus grand au monde et pèse plus de 700 kilogrammes, ont rapporté les médias locaux.