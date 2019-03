Un python vorace abandonne une proie beaucoup trop grosse pour lui (photos)

Une Australienne est tombée par hasard sur un reptile en train de dévorer sa proie. Le python améthyste essayait d'avaler tout cru un wallaby, comme le montre cette impressionnante série de photos.

En se promenant sur son terrain, une femme a aperçu un grand python améthyste en train de s'offrir un wallaby en guise de festin. Le mammifère en question mesurait un mètre de longueur et était proéminent, ce qui a contraint le python à avaler sa proie au fur et à mesure pendant plusieurs heures.

La spectatrice a été prise de pitié envers le python et a apporté un parasol pour le protéger du soleil qui tapait fort. Au bout d'un certain temps, le reptile, effrayé par quelque chose, a dû abandonner sa proie pour disparaître dans l'herbe.

Les pythons améthystes sont les plus gros serpents d'Australie, pouvant atteindre une longueur de six mètres. D'habitude, ils se nourrissent de petits mammifères, d'oiseaux et de lézards. Toutefois, selon les experts, ils sont capables de chasser des wallabies, des cochons et des chèvres. Mais ce genre de proies est assez risqué pour le reptile, car une fois dans son ventre, la proie commence à enfler et le python peut en mourir.