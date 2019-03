Il reste bloqué par la neige chez lui pendant des semaines… et s’en sort vivant

Il est utile d’avoir des voisins qui s’inquiètent pour vous. Ce canadien d’Ottawa l’a bien compris, lui qui est resté bloqué chez lui pendant des semaines et dont la disparition a été rapportée par ses voisins. Après avoir creusé la neige pendant une heure et demi et craignant le pire, la police a retrouvé l’homme «tout seul et en vie».