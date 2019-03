L’endroit le plus sec des USA s’est soudainement transformé en énorme lac (images)

Un lac de 16 kilomètres de long s'est brusquement formé dans l'un des endroits les plus chauds de la Terre, à savoir dans le parc national de la vallée de la Mort aux États-Unis, relate Live Science. Ce lieu est considéré comme le plus sec d'Amérique du Nord.

Un immense lac est apparu dans la vallée de la Mort https://t.co/gvZTzsfhHZ pic.twitter.com/RvuqyTHg6U — ultimatepocket (@ultimatepocket1) 13 mars 2019

​Le lac a été découvert par le photographe Elliot McGucken qui a réussi à prendre des clichés des étendues du désert californien transformé. Selon une estimation préalable des spécialistes de ce parc national, la longueur du nouveau lac atteint 16 kilomètres. Cependant, il reste encore à déterminer les dimensions exactes du plan d'eau.

Ce phénomène est intéressant du fait que la vallée est l'un des endroits les plus chauds de notre planète. La température peut y atteindre 57 degrés Celsius. De plus, les précipitations moyennes par an ne sont pas très élevées dans cette région: cinq centimètres de pluie par an. La norme annuelle de précipitations pour le mois de mars est de 0,76 centimètre.

Néanmoins, cette norme a été dépassée de plusieurs fois la semaine dernière: une puissante tempête s'est abattue sur la Californie du Sud, charriant avec elle de fortes pluies. Les particularités du sol de la vallée ont contribué à la formation du lac, a déclaré Todd Lericos, spécialiste du Service météorologique national. Le sol du désert est très sec et dense, ce qui l'empêche d'absorber l'eau rapidement.