Les pilotes racontent comment choisir les meilleures places dans l’avion

Les turbulences, le froid, le bruit… Plusieurs facteurs risquent de gâcher un vol. Atténuer ces effets est pourtant possible en choisissant bien sa place dans l'avion, expliquent les pilotes interrogés par The Sun.

Pour moins ressentir les conséquences des turbulences, l'un d'entre eux, Jonny Knowlson, conseille de s'asseoir au milieu de l'avion, près des ailes, et d'éviter l'arrière.

Les passagers frileux se voient, quant à eux, conseiller d'éviter les zones près des sorties: à cause du courant d'air, celles-ci ont tendance à être plus fraîches que les autres dans l'avion, selon le fondateur de Seatlink.com, Dan Suski.

Afin de se reposer pendant un vol, le siège de la fenêtre semble l'endroit le plus opportun. Mais attention, outre la possibilité de s'appuyer contre la fenêtre, le passager risque de voir son sommeil perturbé par le bruit du moteur. «Pour le siège le plus silencieux, asseyez-vous aussi loin que possible des moteurs», a expliqué le pilote Jonny Knowlson à The Sun.

La partie avant de la cabine conviendra le mieux aux personnes souhaitant être les premières à obtenir leurs repas. Quant à l'arrière de l'avion, ce type de sièges est le plus adapté à ceux qui ont besoin d'espace supplémentaire pour leurs bagages à main ainsi qu'aux passagers avec de jeunes enfants, cette zone abritant le plus souvent les toilettes.