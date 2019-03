Easyjet accusé de racisme par un passager ayant passé trop de temps dans les toilettes

Un passager en colère accuse le personnel d’Easyjet de l’avoir maltraité à cause de la couleur de sa peau et de ses convictions islamiques. 15 minutes après être entré dans les toilettes de l’avion, le passager s’est retrouvé nez-à-nez avec un steward.

Un passager d'un vol Easyjet reliant Marrakech à Manchester est en colère contre la compagnie aérienne low-cost, relatent des médias. Adil Kayani, 35 ans, a passé 15 minutes dans les toilettes de l'avion pendant le vol. L'équipage ayant jugé que son séjour durait trop longtemps, un steward s'est permis d'ouvrir la porte.

Le trentagénaire, qui avait toujours son pantalon au niveau des chevilles, a été désagréablement surpris par cette visite. M.Kayani a déclaré avoir entendu un coup à la porte auquel il a immédiatement répondu qu'il sera bientôt prêt. Le steward aurait ignoré sa réponse et a ouvert la porte. Il soupçonne son appartenance ethnique comme étant la raison de l'irruption du membre d'équipage dans les toilettes

Un porte-parole d'Easyjet a déclaré que la procédure standard en matière de sécurité et de sûreté avait été suivie. Cependant, en plus de s'excuser, la compagnie low-cost a également offert à l'homme la somme de 500 livres sterling (585 euros). Mais le passager demande des excuses de la part du steward en question, qui s'est comporté, selon lui, de manière «extrêmement grossière et arrogante». L'homme parle d'une «situation très humiliante». Il pense avoir été traité de cette manière à cause de la couleur de peau et de son origine islamique.